В Одессе и области мошенники прикидываются газовщиками, заходят в квартиры и выносят оттуда все ценности
Об одном таком случае, который произошел в Черноморске, рассказали в пресс-службе полиции, передает Politeka.net
Так, две женщины 45-ти и 35-ти лет постучали в дверь пожилой женщины и представившись сотрудницами газовой службы убедили пенсионерку впустить их в квартиру, якобы для проверки счетчика.
После одна из злоумышленниц с порога начала отвлекать 83-летнюю женщину разговорами, а вторая тем временем пошла в комнату за ценными вещами.
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Копы задержали фейковых газовщиц по горячим следам вместе с похищенным имуществом. Они оказались жительницами Одесского района.
Сейчас правоохранители проверяют аферисток на причастность к аналогичным преступлениям. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Одессе пожилой мужчина стал жертвой двух изворотливых мошенников.
Под видом социальных работников они зашли в квартиру пенсионера, а затем ограбили его.
Приезжий из Одесской области и его двоюродный брат пришли к 78-летнему мужчине и сообщили, что оказывают помощь от государства. Они протянули деньги, потому пенсионер не заподозрил дурного и впустил «гостей» в квартиру.
Пока один из злоумышленников осматривал дом, его сообщник начал заговаривать одессита - он заявил, что помощь составляет лишь 300 гривен и им надо разменять деньги. Когда пенсионер вынес три купюры по 500 гривен, говоря, что это все, что он, злоумышленник взял их, сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку с крестиком и побежал прочь вместе с родственником.
Напомним, что одессита жестко избили на улице из-за мобильного телефона: "кулаком в лицо"
Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.
Также Politeka писала, миллионеры в Одессе растут как грибы: сотни людей стали богаче за год, "их доля составляет..."