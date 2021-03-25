Сначала они просят впустить в жилье, для проверки счетчика

В Одессе и области мошенники прикидываются газовщиками, заходят в квартиры и выносят оттуда все ценности

Об одном таком случае, который произошел в Черноморске, рассказали в пресс-службе полиции, передает Politeka.net

Так, две женщины 45-ти и 35-ти лет постучали в дверь пожилой женщины и представившись сотрудницами газовой службы убедили пенсионерку впустить их в квартиру, якобы для проверки счетчика.

После одна из злоумышленниц с порога начала отвлекать 83-летнюю женщину разговорами, а вторая тем временем пошла в комнату за ценными вещами.

Копы задержали фейковых газовщиц по горячим следам вместе с похищенным имуществом. Они оказались жительницами Одесского района.

Сейчас правоохранители проверяют аферисток на причастность к аналогичным преступлениям. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе пожилой мужчина стал жертвой двух изворотливых мошенников.

Под видом социальных работников они зашли в квартиру пенсионера, а затем ограбили его.

Приезжий из Одесской области и его двоюродный брат пришли к 78-летнему мужчине и сообщили, что оказывают помощь от государства. Они протянули деньги, потому пенсионер не заподозрил дурного и впустил «гостей» в квартиру.

Пока один из злоумышленников осматривал дом, его сообщник начал заговаривать одессита - он заявил, что помощь составляет лишь 300 гривен и им надо разменять деньги. Когда пенсионер вынес три купюры по 500 гривен, говоря, что это все, что он, злоумышленник взял их, сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку с крестиком и побежал прочь вместе с родственником.

Напомним, что одессита жестко избили на улице из-за мобильного телефона: "кулаком в лицо"

Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

Также Politeka писала, миллионеры в Одессе растут как грибы: сотни людей стали богаче за год, "их доля составляет..."