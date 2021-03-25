Сегодня в Одессе погода совсем нехарактерна для конца марта
Как и обещали синоптики, в ночь на 25 марта, выпал мокрый снег, который благодаря минусовой температуре продержался до самого утра.
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«Причудливая погода раскрасила стволы деревьев и хвою в белый цвет, в то время как на ветках начинают распускаться почки, а в палисадниках робко пробиваются первоцветы», - говорится в публикации.
Согласно новому прогнозу метеорологов, на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Также в течении дня ожидается дождь со снегом, который вечером ослабнет.
Ветер синоптики прогнозируют северный, до 9-14 метров в секунду.
Днем столбики термометров покажут 3…5°С тепла, а к ночи температура опустится до -2…+3°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Стоит сказать, что за последние 130 лет, самым теплым 25 марта был в 1921 году – 22,7 градусов тепла, а холоднее всего в этот день было в 1963-м – почти 7 градусов мороза.
Ранее мы сообщали о том, что 24 марта снегом укрыло север Одесской области.
"Одесская область, Ананьевский район, сегодня можно доставать санки", - подписали кадры очевидцы.
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