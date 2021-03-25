Банда приезжих гастролеров устроила пытки переселенцу из Луганской области в Одессе

Как передает Politeka.net, подробнее об этом сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

В феврале месяце четверо граждан Закавказья похитили 21-летнего жителя Луганской области, пытали его и отобрали машину.

Бандиты в возрасте от 30 до 37 лет выдавали себя за сотрудников полиции. Они вывезли жертву в частный дом и требовали отдать 15 тысяч долларов несуществующего долга. Получив отказ, отобрали у мужчины золотые украшения, а также ключи от квартиры и машины. Из жилья жертвы они забрали одежду, компьютерную технику, мобильные телефоны, 500 долларов, также задержанные завладели его автомобилем.

После этого фигуранты вывезли жертву за город и бросили на остановке общественного транспорта, откуда его вскоре увезли на скорой в больницу.

Одесские полицейские задержали всех участников преступной группы.

Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.2 ст.187, ч.3 ст.185, ч.2 ст.289 УК Украины (незаконное лишение свободы, похищение человека, пытки, вымогательство, разбой, кража, угон автомобиля).

До этого мы сообщали, что в Одессе и области мошенники прикидываются газовщиками, заходят в квартиры и выносят оттуда все ценности.

Так, две женщины 45-ти и 35-ти лет постучали в дверь пожилой женщины и представившись сотрудницами газовой службы убедили пенсионерку впустить их в квартиру, якобы для проверки счетчика.

После одна из злоумышленниц с порога начала отвлекать 83-летнюю женщину разговорами, а вторая тем временем пошла в комнату за ценными вещами.

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Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

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