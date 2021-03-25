На скользкой дороге внедорожник слетел на обочину и заблокировал людей в салоне
Авария произошла на трассе Одесса – Черноморск в районе села Бурлачья Балка.
Так, на участке дороги на рыбный порт на обочину водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии двух людей зажало в автомобиле. Их пришлось извлекать с помощью спецсредств. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайных ситуаций, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, спасательная бригада и сотрудники полиции.
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Сейчас устанавливаются все причины аварии.
В тоже время спасатели предупредили, что ввиду ухудшения погодных условий на дорогах местами может образоваться гололедица. Это необходимо учитывать.
Вождение на скользкой̆ дороге требует снижения скорости и увеличения дистанции между автомобилями. Кроме того, в период непогоды стоит отказаться от резких маневров, а во время остановки снижать скорость постепенно, чтобы не потерять управление транспортным средством.
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