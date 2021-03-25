В Одесской области двое мужчин совершали осквернения могил ради финансовой выгоды
Как передает Politeka.net, об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП.
Информация о похищениях металлических оград с местного кладбища в Березовском районе стала поступать от родственников покойников.
Полицейские приступили к поискам вандалов и вскоре их задержали.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Олег Винник в обнимку со своей маленькой копией разбередил сердца "волчиц": "Растет..."
Ани Лорак обтянула формы тесным платьем с декольте и пожалела: «Сразу возраст выдают»
Распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!"
Кароль без лифчика ужаснула новым экспериментом с образом, Потап в деле: "Народная артистка страны, позорище"
К надругательству оказались причастны двое мужчин, которые орудовали на кладбище под покровом ночи.
Копы задержали их в тот момент, когда они пытались продать похищенное с рук.
За содеянное обоим задержанным грозит до 7 лет за решеткой.
До этого мы сообщали, что в Одессе и области мошенники прикидываются газовщиками, заходят в квартиры и выносят оттуда все ценности.
Так, две женщины 45-ти и 35-ти лет постучали в дверь пожилой женщины и представившись сотрудницами газовой службы убедили пенсионерку впустить их в квартиру, якобы для проверки счетчика.
После одна из злоумышленниц с порога начала отвлекать 83-летнюю женщину разговорами, а вторая тем временем пошла в комнату за ценными вещами.
Полицейские задержали фейковых газовщиц по горячим следам вместе с похищенным имуществом. Они оказались жительницами Одесского района.
Сейчас правоохранители проверяют аферисток на причастность к аналогичным преступлениям. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, что март разбушевался: в сети показали кадры неожиданного снежного "сюрприза" в Одессе
Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.
Также Politeka писала, в Одессе банда под видом полицейских устроила пытки: "похищали и вывозили за город", видео