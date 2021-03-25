В Одесской области двое мужчин совершали осквернения могил ради финансовой выгоды

Как передает Politeka.net, об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП.

Информация о похищениях металлических оград с местного кладбища в Березовском районе стала поступать от родственников покойников.

Полицейские приступили к поискам вандалов и вскоре их задержали.

К надругательству оказались причастны двое мужчин, которые орудовали на кладбище под покровом ночи.

Копы задержали их в тот момент, когда они пытались продать похищенное с рук.

За содеянное обоим задержанным грозит до 7 лет за решеткой.

До этого мы сообщали, что в Одессе и области мошенники прикидываются газовщиками, заходят в квартиры и выносят оттуда все ценности.

Так, две женщины 45-ти и 35-ти лет постучали в дверь пожилой женщины и представившись сотрудницами газовой службы убедили пенсионерку впустить их в квартиру, якобы для проверки счетчика.

После одна из злоумышленниц с порога начала отвлекать 83-летнюю женщину разговорами, а вторая тем временем пошла в комнату за ценными вещами.

Полицейские задержали фейковых газовщиц по горячим следам вместе с похищенным имуществом. Они оказались жительницами Одесского района.

Сейчас правоохранители проверяют аферисток на причастность к аналогичным преступлениям. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

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