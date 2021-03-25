В Одессе подросток на мопеде влетел в городскую маршрутку, после чего юного водителя увезла скорая

Авария произошла вечером на улице Святослава Рихтера. Видео распространили очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в патрульной полиции, около 20:00 несовершеннолетний водитель мопеда на большой скорости врезался в маршрутку, которая как раз в тот момент притормозила возле остановки общественного транспорта.

Парень не выбрал безопасную дистанцию, что стало причиной столкновения.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний мопедист. Его госпитализировали с травмами в больницу.



В патрульной службе напомнили, что вождение мопеда допускается лишь с 16 лет и при наличии у водителя удостоверения категории А1 и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Ранее мы сообщали, на скользкой дороге внедорожник слетел на обочину и заблокировал людей в салоне.

Авария произошла на трассе Одесса – Черноморск в районе села Бурлачья Балка.

Так, на участке дороги на рыбный порт на обочину водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии двух людей зажало в автомобиле. Их пришлось извлекать с помощью спецсредств.

На место ДТП были вызваны медики скорой помощи, спасательная бригада и сотрудники полиции.

Напомним, что иномарка влетала в грузовик на Одесчине, две девочки не выжили: кадры трагического ДТП

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