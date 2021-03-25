В одесских маршрутках, троллейбусах и трамвая снова перевозят пассажиров только на сидячих местах, что привело к коллапсу
Так, на остановках в час пик выстроились гигантские очереди желающих ехать. Соответствующие фотографии обнародовали местные
К примеру, на конечной остановке трамваев на Пересыпи вечером наблюдалась огромная очередь. Жесткие карантинные ограничения «красной» зоны запрещают брать в вагон больше пассажиров, чем число сидячих мест. Кроме того, все присутствующие должны быть в защитных масках.
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Одесситы говорят, что очень долго ждут возможности, чтобы попасть в транспорт, а некоторые и вовсе не могут добраться на работу или домой, так как заполненный трамвай просто не берет дополнительно пассажиров.
Без конфликтов и споров не обходится.
Ранее мы писали, что вОдессе патрульная полиция усиленно досматривает маршрутки на соблюдение ограничений карантина.
Как рассказали очевидцы, сотрудники полиции заходят в салон и считают количество пассажиров.
Напомним, что с 23 марта Одесская область попала в «красную зону», в общественном транспорте должны быть заняты только сидячие места, также все пассажиры и водители должны быть в масках.
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