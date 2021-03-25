Как известно, с 23 марта Одесаяой область попала в «красную зону» карантина и в ближайшее время надеется на послабление карантинных ограничений не стоит

Так, в четверг, 25 марта в Министерстве здравоохранения Украины обновили деления на цветные зоны. Соответствующая информация на сайте ведоства, передает Politeka.net

Согласно новым данным, в Украине 10 областей остаются в «красной» карантинной зоне, 14 в «оранжевой» и всего 1 в «желтой».

В «красной» зоне по прежнему предывают Одесская, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевска, Сумская, Черкасская, Черновицкая, а также город Киев.

В «оранжевой» зоне: находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.

В «желтой» зоне - Херсонская область.

Ранее мы сообщали, новый коронавирусный антирекорд зафиксирован в Одесской области.

За прошедшие сутки, по данным СНБО на утро четверга, 25 марта, выявлено 1235 новых случаев заражения вирусом и это самый большой показатель с начала года.

Общее число заболевших составляет 101 тысяча 783 человека.

В тоже время зафиксировано очень большое число летальных случаев среди одесситов за сутки — 25. Всего погибли 1679 заболевших.

Вакцинировали вчера 470 жителей региона.

Наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в Киеве, Одесской и Житомирской областях. Одесский регион — на 2-м месте по количеству заболевших.

Напомним, что к одесситам экстренно обратились из-за ситуации с вирусом: "Уже сегодня не хватает медиков"

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