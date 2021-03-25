Одесситов предупредили, когда начнут отключать центральное отопление в этом сезоне

Об этом информируют местные СМИ, со ссылкой на источники в коммунальных службах.

Согласно имеющейся информации, тепло в дома одесситов будут подавать до 4 апреля, хотя ранее отопление коммунальщики планировали отключить уже 31 марта.

Причиной продления отопительного сезона стала неблагоприятная погода, которую метеорологи прогнозируют в первых числах апреля.

По прогнозам синоптиков с 1 апреля, ожидается похолодание в Одессе с дождем и мокрым снегом.

В тоже время стало известно, какая погода ждет одесситов 26 марта. На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 9-11°С тепла.

По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 8-13°С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Напомним, что март разбушевался: в сети показали кадры неожиданного снежного "сюрприза" в Одессе

Как сообщала Politeka, гигантские очереди выстроились на остановках, без конфликтов не обходится: кадры коллапса в Одессе

Также Politeka писала, в Одессе банда под видом полицейских устроила пытки: "похищали и вывозили за город", видео