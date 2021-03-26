В Одесской области разъяренный мужчина в военной форме ходил по улицам и целился в людей из пистолета

Происшествие случилось средь бела дня в Измаиле, передает со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Пьяный мужчина зашел в гости к знакомой, чтобы она угостила его вином, женщина отказала. В отместку он психанул, взял стартовый пистолет и ходил по улице целясь в прохожих и угрожал их застрелить.

Напуганные до смерти местные жители вызвали полицию.

По звонку прохожих стражи порядка прибыли на место и скрутили 48-летнего дебошира.

Теперь ему светит до 2 лет согласно ч.1 ст.129 Ук Украины (угроза убийством).

Ранее мы сообщали, что на одесском рынке «7 километр» люди в масках похитили крупную сумму денег у бизнесмена, был введен план «Перехват».

Разбойное нападение произошло средь бела дня на автостоянке промрынка.

Примерно в 12:00, когда мужчина находился в салоне своего Mercedes Vito, к нему подбежали четыре человека в масках.

Они несколько раз выстрелили в мужчину из травматического пистолета и забрызгали газом из баллончика, отобрали деньги и уехали на Chrysler Voyager.

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