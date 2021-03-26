С каждым днем в Одесской области увеличивается число заболевших коронавирусом и теперь регион обошел все другие области в стране по этому показателю
Одесская область стала лидером по количеству выявленных новых случаев Covid-19 за сутки.
Тревожная информация появилась на сайте Министерства здравоохранения, передает Politeka.net.
По состоянию на пятницу, 26 марта в регионе зафиксировано 1545 новых случаев заражения ковид, что является наибольшим количеством в Украине.
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Общее число заболевших составляет 103 328 человек. Летальных случаев от болезни - 1 698, из них 19 – за последние сутки.
82 738 человек выздоровели, в том числе 299 – за последние сутки.
На данный момент в Одесской области болеют 18 892 человек.
Вакцинировались за сутки от вакциной Covishield в Одесской области 330 человек.
Ранее мы сообщали, в четверг, 25 марта в Министерстве здравоохранения Украины обновили деления на цветные зоны.
Согласно новым данным, в Украине 10 областей остаются в «красной» карантинной зоне, 14 в «оранжевой» и всего 1 в «желтой».
В «красной» зоне по прежнему пребывают Одесская, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевска, Сумская, Черкасская, Черновицкая, а также город Киев.
В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.
В «желтой» зоне - Херсонская область.
Напомним, что к одесситам экстренно обратились из-за ситуации с вирусом: "Уже сегодня не хватает медиков"
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