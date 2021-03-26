С каждым днем в Одесской области увеличивается число заболевших коронавирусом и теперь регион обошел все другие области в стране по этому показателю

Одесская область стала лидером по количеству выявленных новых случаев Covid-19 за сутки.

Тревожная информация появилась на сайте Министерства здравоохранения, передает Politeka.net.

По состоянию на пятницу, 26 марта в регионе зафиксировано 1545 новых случаев заражения ковид, что является наибольшим количеством в Украине.

Общее число заболевших составляет 103 328 человек. Летальных случаев от болезни - 1 698, из них 19 – за последние сутки.

82 738 человек выздоровели, в том числе 299 – за последние сутки.

На данный момент в Одесской области болеют 18 892 человек.

Вакцинировались за сутки от вакциной Covishield в Одесской области 330 человек.

Ранее мы сообщали, в четверг, 25 марта в Министерстве здравоохранения Украины обновили деления на цветные зоны.

Согласно новым данным, в Украине 10 областей остаются в «красной» карантинной зоне, 14 в «оранжевой» и всего 1 в «желтой».

В «красной» зоне по прежнему пребывают Одесская, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевска, Сумская, Черкасская, Черновицкая, а также город Киев.

В «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.

В «желтой» зоне - Херсонская область.

Напомним, что к одесситам экстренно обратились из-за ситуации с вирусом: "Уже сегодня не хватает медиков"

А еще Politeka писала, что зараженных больше тысячи: как сейчас обстоят дела с COVID-19 в "красной" Одесской области

Также Politeka сообщала, что в МОЗ назвали вероятную причину трагедии с военной, которая сделала прививку от вируса: "У нее были..."