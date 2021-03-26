Люди в защитных костюмах обрабатывают детские площадки

Одесская область стала лидером по количеству выявленных новых случаев Covid-19 за сутки в связи с чем в Одессе коммунальщики стали усердно дезинфицировать детские площадки

Об этом сообщили на официальном сайте города в пятницу, 26 марта и предоставили фотодоказательства, передает Politeka.net

В горсовете отмечают, что санитарную обработку проводят работники коммунального предприятия “Горзелентрест”, а вот чем именно дезинфизируют, не сообщается.

На кадрах видно, как люди в защитных костюмах распыляют дезрастворы на конструкции на детских площадках.

Всего на балансе предприятия – 90 таких площадок. Они находятся, в основном, в парках и скверах города.

По состоянию на пятницу, 26 марта в регионе зафиксировано 1545 новых случаев заражения ковид, что является наибольшим количеством в Украине.

Общее число заболевших составляет 103 328 человек. Летальных случаев от болезни - 1 698, из них 19 – за последние сутки.

82 738 человек выздоровели, в том числе 299 – за последние сутки.

На данный момент в Одесской области болеют 18 892 человек.

Вакцинировались за сутки от вакциной Covishield в Одесской области 330 человек.

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