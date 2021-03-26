В одной из больниц Одессы под толстым слоем штукатурки нашли старинное послание

Об уникальной находке рассказал одесский краевед Сергея Котелко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, во время ремонта в сестринском кабинете Еврейской больницы рабочие заметили под многочисленными слоями штукатурки и краски старинный список меценатов Одессы, которые жертвовали на создание и поддержку заведения с 1866 года.

По словам краеведа, во времена СССР эту уникальную доску почета из мрамора варварски спрятали и даже частично уничтожили.

Более трех месяцев команда реставраторов во главе с архитектором Анатолием Изотовым занималась восстановлением таблицы. Всего уже обнаружено 57 имен. Когда-то они были известны всей дореволюционной Одессе: Рабинович, Ашкенази, Бардах, Гесеновский.

Имена написаны на двух языках – русском и идише. Над ними цитата из Торы: «И я дам им в доме моем и в стенах моих место и память».

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