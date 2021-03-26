Одесская область вырвалась в лидеры не только по числу заболевших коронавирусом, но и туберкулезом

Так за прошлый год в регионе зафиксировали самые высокие показатели в Украине по туберкулезу - 2171 случай.

Также высокий уровень заболеваемости наблюдается в Днепропетровской (2005), Львовской (1098) и Донецкой (1065) областях.

Как рассказала генеральный директор областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, несмотря на то, что Одесса продолжает быть лидером по заболеваемости туберкулёзом, из-за жестких карантинных ограничений в прошлом году этот уровень снизился.

Медик отмечает, что социальная дистанция и масочный режим дают положительные результаты.

В тоже время Есипенко напомнила, что самый распространенный путь заражения — воздушно-капельным путём, поэтому важно соблюдать дистанцию не менее двух метров от больного.

«Ещё очень важный механизм — снижение концентрации «аэрозоля» в закрытом помещении, в котором мы находимся вместе с больным туберкулёзом. Риск заражения на открытом воздухе равен нулю. Пациент с туберкулёзом опасен лишь в закрытом помещении. Когда наши люди едут в маршрутках и просят закрыть окна и люк — они подвергают всех пассажиров риску заболевания туберкулёзом», — говорит специалист.

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