В Одессе водители городской маршрутки устроили протест

Так, в пятницу 26 марта водители автобусного маршрута №168, который курсирует от Маршала Говорова до ТЦ «Суворовский» на поселке Котовского, отказались выходить на работу. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

Причиной забастовки стал конфликт маршрутчиков с работодателем.

«ООО «Турист» уволил водителей за то, что те попросили снизить «дань» на время карантина», - сообщает телеграм-канал.

Также маршрутчики недовольны неадекватными карантинными ограничениями и непосильными штрафами для водителей общественного транспорта.

В тоже время в компании «Турист» отказались комментировать произошедшее.

Отметим, штраф за несоблюдение регламентов работы по количеству пассажиров и масочного режима в транспорте состовляет от 17 до 34 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в Одессе патрульная полиция усиленно досматривает маршрутки на соблюдение ограничений «красной» зоны карантина.

На кадрах видно, как сотрудники полиции заходят в салон и считают количество пассажиров.

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