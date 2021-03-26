В Одессе водители городской маршрутки устроили протест
Так, в пятницу 26 марта водители автобусного маршрута №168, который курсирует от Маршала Говорова до ТЦ «Суворовский» на поселке Котовского, отказались выходить на работу. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.
Причиной забастовки стал конфликт маршрутчиков с работодателем.
«ООО «Турист» уволил водителей за то, что те попросили снизить «дань» на время карантина», - сообщает телеграм-канал.
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Также маршрутчики недовольны неадекватными карантинными ограничениями и непосильными штрафами для водителей общественного транспорта.
В тоже время в компании «Турист» отказались комментировать произошедшее.
Отметим, штраф за несоблюдение регламентов работы по количеству пассажиров и масочного режима в транспорте состовляет от 17 до 34 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что в Одессе патрульная полиция усиленно досматривает маршрутки на соблюдение ограничений «красной» зоны карантина.
На кадрах видно, как сотрудники полиции заходят в салон и считают количество пассажиров.
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