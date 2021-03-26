В Одесской области мужчина отправил в реанимацию приятеля за то, что он собрался настучать на него полицейским
Происшествие произошло в Балте, передает Politeka.net, со ссылкой на сайт Нацполиции.
Сначала мужчины вместе выпивали во дворе частного дома, а потом один из собутыльников обвинил второго в краже велосипеда и позвонил в полицию.
Возмущенный таким поворотом дел 54-летним мужчина схватил камень и ударил несколько раз доносчика по голове.
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30-летнего пострадавший в тяжелом состоянии забрала скорая. Сейчас он в реанимации местной больницы.
Злоумышленника задержала прибывшая на место следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Она предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы.
Ранее мы писали, в Одесской области разъяренный мужчина в военной форме ходил по улицам и целился в людей из пистолета.
Происшествие случилось средь бела дня в Измаиле.
Пьяный мужчина зашел в гости к знакомой, чтобы она угостила его вином, женщина отказала. В отместку он психанул, взял стартовый пистолет и ходил по улице целясь в прохожих и угрожал их застрелить.
Напуганные до смерти местные жители вызвали полицию.
По звонку прохожих стражи порядка прибыли на место и скрутили 48-летнего дебошира.
Теперь ему светит до 2 лет согласно ч.1 ст.129 Ук Украины (угроза убийством).
Напомним, что в Одессе взбунтовались маршрутчики из-за карантина, дошло до увольнения: кадры протеста
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