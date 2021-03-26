В Одессе, которая угодила в «красную зону», продолжаются карантинные рейды полиции в общественном транспорте
Так, в телеграм-канале «ХО» опубликовали запись того, что происходило на остановке возле Пересыпского моста, где водителя маршрутки остановили за превышение количества пассажиров в салоне, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, водителя маршрутки №190 полицейские оштрафовали, при этом всех пассажиров выгнали из транспорта.
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Ранее мы сообщали, в Одессе водители городской маршрутки устроили протест.
Так, в пятницу 26 марта водители автобусного маршрута №168, который курсирует от Маршала Говорова до ТЦ «Суворовский» на поселке Котовского, отказались выходить на работу.
Причиной забастовки стал конфликт маршрутчиков с работодателем.
ООО «Турист» уволил водителей за то, что те попросили снизить «дань» на время карантина.
Также маршрутчики недовольны неадекватными карантинными ограничениями и непосильными штрафами для водителей общественного транспорта.
В тоже время в компании «Турист» отказались комментировать произошедшее.
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