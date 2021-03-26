Эпидемия коронавируса продолжает наступать на Одесскую область, среди зараженных все больше медиков и детей

О критической ситуации рассказала глава облзрава Наталья Одарий-Захарьева в ходе брифинга, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью в Одесской области продолжает ухудшаться. Только за эти сутки в регионе заболел 41 медик.

«На сегодняшний день это катастрофическая цифра! Если все медработники заболеют, то кто же тогда будет лечить заболевших? Коллеги, прошу обратить внимание на средства защиты», — призвала чиновница.

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Также глава облздрава сообщила, что детская заболеваемость выросла на 43%, взрослая — в 1,7 раза. К примеру, сейчас зарегистрирована вспышка заболеваемости в детском доме «Перлинка».

Кроме того, Наталья Одарий-Захарьева утверждает, что в Белгород-Днестровском полностью заполнена городская больница.

коронавирус, больница, врачи

В связи с этим чиновница обратилась к жителям этого города: «носить маски и думать об индивидуальной защите».

«Причиной такого резкого скачка заболевания агрессивность новых штаммов вируса COVID-19», - утверждает она.

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