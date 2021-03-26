В Одессе пожар в старинном доме забрал жизнь человека
О происшествии, которое случилось днем 26 марта сообщает пресс-служба чрезвычайных ситуаций, передает Politeka.net
Так, в 12.20- в службу спасения 101 поступил сигнал о возгорании квартиры в трехэтажном жилом доме на Военном спуске, 1.
Прибывшие на место спасатели установили, что загорелось имущество в квартире на последнем этаже. Огонь распространился на площади 1 кв. метров, который пожарники оперативно погасили.
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К сожалению, не обошлось без жертв. В результате ЧП погиб 59 летний хозяин квартиры. Сначала пожарники нашли его без сознанения, однако позже медики констатировали его смерть.
В тоже время соседи утверждают, что погибший часто выпивал и, вероятнее всего, уснул в постели с непогашенной сигаретой.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место прибыла следственно-оперативная группа.
От ГСЧС привлекались 5 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.
Ранее мы сообщали, что во время тушения пожара в жилом доме Одессы погиб спасатель.
В 12:53 в службу 101 поступило сообщение, что на улице Магистральная, 59 произошло возгорание частного двухэтажного жилого дома.
Пожарники приступили к ликвидации огня и через некоторое время к медикам скорой помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части.
Пока пожарные занимались ликвидацией возгорания на площади 120 кв. метров, врачи пытались откачать 47-летнего пожарника, однако им это не удалось. Он умер.
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