В Одессе пожар в старинном доме забрал жизнь человека

О происшествии, которое случилось днем 26 марта сообщает пресс-служба чрезвычайных ситуаций, передает Politeka.net

Так, в 12.20- в службу спасения 101 поступил сигнал о возгорании квартиры в трехэтажном жилом доме на Военном спуске, 1.

Прибывшие на место спасатели установили, что загорелось имущество в квартире на последнем этаже. Огонь распространился на площади 1 кв. метров, который пожарники оперативно погасили.

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате ЧП погиб 59 летний хозяин квартиры. Сначала пожарники нашли его без сознанения, однако позже медики констатировали его смерть.

В тоже время соседи утверждают, что погибший часто выпивал и, вероятнее всего, уснул в постели с непогашенной сигаретой.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место прибыла следственно-оперативная группа.

От ГСЧС привлекались 5 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что во время тушения пожара в жилом доме Одессы погиб спасатель.

В 12:53 в службу 101 поступило сообщение, что на улице Магистральная, 59 произошло возгорание частного двухэтажного жилого дома.

Пожарники приступили к ликвидации огня и через некоторое время к медикам скорой помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части.

Пока пожарные занимались ликвидацией возгорания на площади 120 кв. метров, врачи пытались откачать 47-летнего пожарника, однако им это не удалось. Он умер.

Напомним, что Одесса шумно отгуляла на пороге локдауна, видео: "Добро пожаловать в красную зону"