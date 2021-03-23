Жители Одесской области погибли на пожаре в жилом доме

Трагедия разыгралась в ночь на 23 марта в одном из сел Раздельнянского района нашей области, передает Politeka.ne со ссылкой на пресс-службу чрезвычайных ситуаций.

Около часа ночи в частном доме на территории села Щербанка вспыхнул пожар.

К моменту приезда спасателей одноэтажный дом горел по всей площади. Пожарникам понадобилось два с половиной часа, чтобы потушить пылающее здание. За это время успело выгореть более 40 квадратных метров.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время разбора сгоревших конструкций дома сотрудниками ГСЧС было обнаружено два обгоревших тела. Причина происшествия устанавливается.

Ранее мы сообщали, что во время тушения пожара в жилом доме Одессы погиб спасатель.

В 12:53 в службу 101 поступило сообщение, что на улице Магистральная, 59 произошло возгорание частного двухэтажного жилого дома.

Пожарники приступили к ликвидации огня и через некоторое время к медикам скорой помощи обратился с жалобой на ухудшение самочувствия командир отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части.

Пока пожарные занимались ликвидацией возгорания на площади 120 кв. метров, врачи пытались откачать 47-летнего пожарника, однако им это не удалось. Он умер.

Знакомые умершего спасателя сообщили, что его звали Сергей Гринько. По их данным, пожарный погиб в результате травм, которые получил, когда во время тушения пожара упал с крыши двухэтажного дома. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.

В ГСЧС рассказали, что Сергей Гринько проработал в ведомстве почти 23 года.

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