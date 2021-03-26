В Одессе вор пришел с ножом в магазин, зная, что там работает пожилая продавщица и вынес оттуда, что смог

Ограбление произошло в одной из торговых точек в Суворовском районе, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу местной полиции (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

27-летний разбойник принялся угрожать пенсионерке-продавщице ножом, а затем применив физическую силу, заставил женщину отдать выручку из кассы. Когда 3 тысяч гривен ему показалась мало, то вор забрал у пожилой женщины ее кольцо.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию и через сутки оперативники установили его личность, а потом задержали. Им оказался местный житель.

Правоохранители изъяли у одессита нож и кольцо продавщицы, а вот деньги ворюга уже успел потратить.

По данному факту открыто уголовное производство за разбой.

Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, в Одесской области разъяренный мужчина в военной форме ходил по улицам и целился в людей из пистолета.

Происшествие случилось средь бела дня в Измаиле.

Пьяный мужчина зашел в гости к знакомой, чтобы она угостила его вином, женщина отказала. В отместку он психанул, взял стартовый пистолет и ходил по улице целясь в прохожих и угрожал их застрелить.

Напуганные до смерти местные жители вызвали полицию.

По звонку прохожих стражи порядка прибыли на место и скрутили 48-летнего дебошира.

Теперь ему светит до 2 лет согласно ч.1 ст.129 Ук Украины (угроза убийством).

Напомним, что в Одессе взбунтовались маршрутчики из-за карантина, дошло до увольнения: кадры протеста

Как сообщала Politeka, гигантские очереди выстроились на остановках, без конфликтов не обходится: кадры коллапса в Одессе

Также Politeka писала, в Одессе банда под видом полицейских устроила пытки: "похищали и вывозили за город", видео