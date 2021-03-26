В Одессе вор пришел с ножом в магазин, зная, что там работает пожилая продавщица и вынес оттуда, что смог
Ограбление произошло в одной из торговых точек в Суворовском районе, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу местной полиции (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
27-летний разбойник принялся угрожать пенсионерке-продавщице ножом, а затем применив физическую силу, заставил женщину отдать выручку из кассы. Когда 3 тысяч гривен ему показалась мало, то вор забрал у пожилой женщины ее кольцо.
Пострадавшая обратилась за помощью в полицию и через сутки оперативники установили его личность, а потом задержали. Им оказался местный житель.
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Правоохранители изъяли у одессита нож и кольцо продавщицы, а вот деньги ворюга уже успел потратить.
По данному факту открыто уголовное производство за разбой.
Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, в Одесской области разъяренный мужчина в военной форме ходил по улицам и целился в людей из пистолета.
Происшествие случилось средь бела дня в Измаиле.
Пьяный мужчина зашел в гости к знакомой, чтобы она угостила его вином, женщина отказала. В отместку он психанул, взял стартовый пистолет и ходил по улице целясь в прохожих и угрожал их застрелить.
Напуганные до смерти местные жители вызвали полицию.
По звонку прохожих стражи порядка прибыли на место и скрутили 48-летнего дебошира.
Теперь ему светит до 2 лет согласно ч.1 ст.129 Ук Украины (угроза убийством).
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