На выходных синоптики обещают пасмурную погоду в Одессе с дождем

Таков прогноз погоды на 27 и 28 марта от Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По данным метеорологов, в субботу одесситов ясной погодой день не порадует – небо над городом затянется тучами уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.

Однако осадков в этот день не обещается. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем ​​10-12 с отметкой плюс.

По Одесской области обещается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем ​​10-15 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 28 марта, будет дождливая погода.

Ветер южный. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​10-15 тепла.

Ранее мы сообщали, в Одессе коммунальщики стали усердно дезинфицировать детские площадки из-за стремительного распространения коронавируса.

Санитарную обработку проводят работники коммунального предприятия “Горзелентрест”, а вот чем именно дезинфизируют, не сообщается.

Всего на балансе предприятия – 90 таких площадок. Они находятся, в основном, в парках и скверах города.

Напомним, что в Одессе началась массовая дезинфекция из-за всплеска коронавируса: кадры облетели сеть

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