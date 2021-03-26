На выходных синоптики обещают пасмурную погоду в Одессе с дождем
Таков прогноз погоды на 27 и 28 марта от Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
По данным метеорологов, в субботу одесситов ясной погодой день не порадует – небо над городом затянется тучами уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Однако осадков в этот день не обещается. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем 10-12 с отметкой плюс.
По Одесской области обещается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 10-15 °С тепла.
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На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, 28 марта, будет дождливая погода.
Ветер южный. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15 тепла.
Ранее мы сообщали, в Одессе коммунальщики стали усердно дезинфицировать детские площадки из-за стремительного распространения коронавируса.
Санитарную обработку проводят работники коммунального предприятия “Горзелентрест”, а вот чем именно дезинфизируют, не сообщается.
Всего на балансе предприятия – 90 таких площадок. Они находятся, в основном, в парках и скверах города.
Напомним, что в Одессе началась массовая дезинфекция из-за всплеска коронавируса: кадры облетели сеть
А еще Politeka писала, что одесситов атакует "новая" напасть, и это не коронавирус: "Регион лидирует по заболеваемости ..."
Также Politeka сообщала, что магнитные бури ударят с новой силой по Одессе: в какие дни быть готовым и чего опасаться