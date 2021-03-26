В Одесской области произошло разбойное нападение на семью моряка, который находился в рейсе
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию предоставленную на сайте Нацполиции
Преступление было совершено в прошлом месяце в вечернее время в Измаиле. В дом моряка, где находилась его жена с маленькой дочкой, ворвались неизвестные люди в балаклавах и избив молодую супругу отобрали денежные сбережения и ценности.
Разбойники похитили примерно 9 тысяч долларов США и 4 тыс. грн, а также карточку, на которой было еще около 30 тысяч грн, золотые украшения, мобильные телефоны и уехали в неизвестном направлении.
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Полицейские установили, что к преступлению оказались причастны четверо мужчин в возрасте от 37-ми до 49-ти лет: один - житель Измаила, другие трое - из Белгорода-Днестровского.
Отмечается, что эти люди в настоящее время уже привлекаются к уголовной ответственности столичными правоохранителями за разбойное нападение и бандитизм.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, к задержанию привлекли военнослужащих Нацгвардии Украины, сотрудников Белгород-Днестровского отдела полиции, бойцов спецподразделения «КОРД». Троих задержали по месту проживания, еще одного сообщника объявили в розыск.
Силовики провели ряд обысков по адресам проживания разбойников, в ходе которых изъяли вещи потерпевших, оружие, наркотики и другие вещественные доказательства их преступлений.
Сообщается что злоумышленникам светит срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
До этого мы сообщали, что в Одессе вор пришел с ножом в магазин, зная, что там работает пожилая продавщица и ограбил его.
Это произошло в одной из торговых точек в Суворовском районе.
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