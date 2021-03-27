Одессит напал на собственную мать - ее нашли в крови
Один из жителей дома на ул. Пушкинской сообщил в полицию, что в соседней квартире лежит в крови и стонет женщина.
Об этом сообщили в полиции.
Известно, что сын пострадавшей покинул помещение, но прибывшие на место правоохранители нашли сбежавшего в двух кварталах от места происшествия.
Точно не известно, что произошло с его матерью, но мужчину задержали и доставили в отделение для дачи показаний.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
"Как можно выжить на эти деньги?": украинская медсестра показала свою месячную зарплату
Облысевший красавчик из "Голоса країни" Аксельрод показал, как болезнь изменила его внешность: "Молимся"
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
Следственные действия продолжаются.
Ранее мы писали, что эпидемия коронавируса продолжает наступать на Одесскую область, среди зараженных все больше медиков и детей
О критической ситуации рассказала глава облзрава Наталья Одарий-Захарьева в ходе брифинга.
По ее словам, ситуация с заболеваемостью в Одесской области продолжает ухудшаться. Только за эти сутки в регионе заболел 41 медик.
«На сегодняшний день это катастрофическая цифра! Если все медработники заболеют, то кто же тогда будет лечить заболевших? Коллеги, прошу обратить внимание на средства защиты», — призвала чиновница.
Также глава облздрава сообщила, что детская заболеваемость выросла на 43%, взрослая — в 1,7 раза. К примеру, сейчас зарегистрирована вспышка заболеваемости в детском доме «Перлинка».
Напомним, что в Одессе началась массовая дезинфекция из-за всплеска коронавируса: кадры облетели сеть
А еще Politeka писала, что одесситов атакует "новая" напасть, и это не коронавирус: "Регион лидирует по заболеваемости ..."
Также Politeka сообщала, что магнитные бури ударят с новой силой по Одессе: в какие дни быть готовым и чего опасаться