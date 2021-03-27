Одессит напал на собственную мать - ее нашли в крови

Один из жителей дома на ул. Пушкинской сообщил в полицию, что в соседней квартире лежит в крови и стонет женщина.

Об этом сообщили в полиции.

Известно, что сын пострадавшей покинул помещение, но прибывшие на место правоохранители нашли сбежавшего в двух кварталах от места происшествия.

Точно не известно, что произошло с его матерью, но мужчину задержали и доставили в отделение для дачи показаний.

Следственные действия продолжаются.

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О критической ситуации рассказала глава облзрава Наталья Одарий-Захарьева в ходе брифинга.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью в Одесской области продолжает ухудшаться. Только за эти сутки в регионе заболел 41 медик.

«На сегодняшний день это катастрофическая цифра! Если все медработники заболеют, то кто же тогда будет лечить заболевших? Коллеги, прошу обратить внимание на средства защиты», — призвала чиновница.

Также глава облздрава сообщила, что детская заболеваемость выросла на 43%, взрослая — в 1,7 раза. К примеру, сейчас зарегистрирована вспышка заболеваемости в детском доме «Перлинка».

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