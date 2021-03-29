Штормовой циклон будет хозяйничать в Одессе в начале недели, на смену ему придет антициклон, который принесет долгожданное потепление

Об этом сообщают метеорологи Годрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В понедельник, 29 марта по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.

Ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 метров в секунду.

Днём облачно с прояснениями. Дождь. Температура ночью 2-4°C тепла, днем 7-9°C тепла.

Вторник и среда в Одессе также будут пасмурными, но без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 °С тепла, днем будет около 8-11 °С выше нуля.

В четверг, 1 апреля, в Одессе станет еще теплее. Осадков синоптики не обещают, ветер слабый переменных направлений.

Ночью температура воздуха будет от 5 до 7 °С тепла, днем поднимется около 10-13 °С выше нуля.

В пятницу, 2 апреля, небо снова затянет тучами и ближе к вечеру пойдет дождь. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5…+8 градусов ночь., днем воздух прогреется до +12.

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