Штормовой циклон будет хозяйничать в Одессе в начале недели, на смену ему придет антициклон, который принесет долгожданное потепление
Об этом сообщают метеорологи Годрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В понедельник, 29 марта по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
Ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 метров в секунду.
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Днём облачно с прояснениями. Дождь. Температура ночью 2-4°C тепла, днем 7-9°C тепла.
Вторник и среда в Одессе также будут пасмурными, но без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 °С тепла, днем будет около 8-11 °С выше нуля.
В четверг, 1 апреля, в Одессе станет еще теплее. Осадков синоптики не обещают, ветер слабый переменных направлений.
Ночью температура воздуха будет от 5 до 7 °С тепла, днем поднимется около 10-13 °С выше нуля.
В пятницу, 2 апреля, небо снова затянет тучами и ближе к вечеру пойдет дождь. Прогнозируется умеренный южный ветер.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5…+8 градусов ночь., днем воздух прогреется до +12.
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