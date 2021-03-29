В сети показали, как прошли первые выходные в Одессе в «красной зоне»

Несмотря на карантин и высокий подъем заболеваемости коронавирусом на побережье Одессы в субботу и воскресенье наблюдался настоящий аншлаг. Тысячи одесситов вышли на пляжи, чтобы подышать свежим воздухом, а прибрежные столики кафешек были забиты отдыхающими.

Видеодоказательства публикуют местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Наибольшее скопление людей замечено на пляже "Ланжерон". Там были заняты все лавочки, а пирсы заполнены толпами отдыхающих. Около точек по продаже кофе собирались толпы людей, желающих отведать горячий напиток или перекусить.

Знаменитая одесская Аркадия также решила не отставать.

Пандемия, дистанция, маски – эти слова теряли всякое значение, когда ясная и солнечная мартовская погода только поспособствовала тому, чтобы люди напрочь забыли про карантин и выходили к морю прогуляться.

Тем временем пользователи в соцсетях уже начали комментировать происходящее.

«Аркадия - это морской воздух, пусть здоровые люди гуляют. Вот мы болеем, дома сидим»,

«А мы должны дома сидеть, работать запрещают, такими темпами мы никогда с этого локдауна не выйдем»,

«Чрезвычайное положение не вводится, ношение масок везде несёт рекомендательный характер (кроме заболевших ),поэтому не происходит ничего необычного, граждане совершают прогулки у моря и дышат свежим воздухом»,

«Аркадии законы не писаны»,

«А где полицейские патрули?»,

«Зато магазины закрыты! Трусов не купить», - пишут в сети.

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