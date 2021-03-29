В сети показали, как прошли первые выходные в Одессе в «красной зоне»
Несмотря на карантин и высокий подъем заболеваемости коронавирусом на побережье Одессы в субботу и воскресенье наблюдался настоящий аншлаг. Тысячи одесситов вышли на пляжи, чтобы подышать свежим воздухом, а прибрежные столики кафешек были забиты отдыхающими.
Видеодоказательства публикуют местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Наибольшее скопление людей замечено на пляже "Ланжерон". Там были заняты все лавочки, а пирсы заполнены толпами отдыхающих. Около точек по продаже кофе собирались толпы людей, желающих отведать горячий напиток или перекусить.
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Знаменитая одесская Аркадия также решила не отставать.
Пандемия, дистанция, маски – эти слова теряли всякое значение, когда ясная и солнечная мартовская погода только поспособствовала тому, чтобы люди напрочь забыли про карантин и выходили к морю прогуляться.
Тем временем пользователи в соцсетях уже начали комментировать происходящее.
«Аркадия - это морской воздух, пусть здоровые люди гуляют. Вот мы болеем, дома сидим»,
«А мы должны дома сидеть, работать запрещают, такими темпами мы никогда с этого локдауна не выйдем»,
«Чрезвычайное положение не вводится, ношение масок везде несёт рекомендательный характер (кроме заболевших ),поэтому не происходит ничего необычного, граждане совершают прогулки у моря и дышат свежим воздухом»,
«Аркадии законы не писаны»,
«А где полицейские патрули?»,
«Зато магазины закрыты! Трусов не купить», - пишут в сети.
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