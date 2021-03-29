В Измаиле Одесской области вспыхнул масштабный пожар, который был виден почти из всех районов города
Кадры огненного ЧП публикуют местные жители в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, на берегу Лебяжьего озера вспыхнул камыш и пожар распространился на большую территорию. Огонь и дым над озером были видны практически со всего города.
В пресс-службе ГСЧС уже прокомментировали инцидент, отметив что на данный момент пожар уже потушили.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Путешествия сказались на жизни Комарова из "Мир наизнанку", ведущий просит о помощи: "О Боже, это реально..."
Ани Лорак обтянула формы тесным платьем с декольте и пожалела: «Сразу возраст выдают»
Жена-красотка продюсера "Квартал 95" эффектно задрала ножки, разгоняя скуку: "Предлагаю вдохновляться..."
"Перекошенный" Кошевой из "Квартал 95" возле девушки в белом халате показал, как преображается по щелчку: "Если вдруг…"
Возгорание на Лебяжьем озере началось в районе 19:00 и охватило площадь двух гектаров. Спасатели ликвидировали пожар в 21:15. С огнем боролись 11 спасателей и три спецмашины. В результате инцидента никто не пострадал.
Также в ведомстве отметили, что тушение огня усложнял сильный ветер, но никакой угрозы для стоящих у озера домов не было.
По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неизвестным человеком.
Напомним, что на пляжах "красной" Одессы наблюдался аншлаг, видео: "Зато магазины закрыты, трусов не купишь"
А еще Politeka писала, что северный шторм ударит по Одессе, когда ждать непогоды: точный прогноз от синоптиков
Также Politeka сообщала, что магнитные бури ударят с новой силой по Одессе: в какие дни быть готовым и чего опасаться