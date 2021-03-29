Огонь был виден со всех районов города

В Измаиле Одесской области вспыхнул масштабный пожар, который был виден почти из всех районов города

Кадры огненного ЧП публикуют местные жители в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, на берегу Лебяжьего озера вспыхнул камыш и пожар распространился на большую территорию. Огонь и дым над озером были видны практически со всего города.

В пресс-службе ГСЧС уже прокомментировали инцидент, отметив что на данный момент пожар уже потушили.

Возгорание на Лебяжьем озере началось в районе 19:00 и охватило площадь двух гектаров. Спасатели ликвидировали пожар в 21:15. С огнем боролись 11 спасателей и три спецмашины. В результате инцидента никто не пострадал.

Также в ведомстве отметили, что тушение огня усложнял сильный ветер, но никакой угрозы для стоящих у озера домов не было.

По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неизвестным человеком.

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