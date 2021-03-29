В ковидных больницах Одессы закончились кислородные места и больных принимают только со своими аппаратами

Как передает Politeka.net, об этом заявила на своей странице в Фейсбук глава фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, которая помогает пациентам с коронавирусом.

По ее словам, на данный момент уже 460 одесситов дышат кислородом по домам.

"Трое из сегодняшних (последний концентратор выдан час назад) - это те, кого таки взяли в инфекционную больницу, но при условии" вы приезжаете со своим кислородом. Кислородные кровати закончились". То есть, если у вас дома завалялся кислородный концентратор — у вас есть шанс попасть к врачам, а если нет — извините", - написала Ножевникова.

Также Екатерина записала телефонный разговор с родственником, который ищет кислород для больной мамы.

Ранее мы сообщали, в в больницах Одесской области ощущается острая нехватка медицинского персонала. Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

"Врач сделал обход и все, а целый день с больными работает именно средний персонал — медсестры. Именно их сейчас не хватает", - заявила чиновница и обратилась к интернам с просьбой помочь и взять на себя функции отсутствующих сотрудников.

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