В ковидных больницах Одессы закончились кислородные места и больных принимают только со своими аппаратами
Как передает Politeka.net, об этом
По ее словам, на данный момент уже 460 одесситов дышат кислородом по домам.
"Трое из сегодняшних (последний концентратор выдан час назад) - это те, кого таки взяли в инфекционную больницу, но при условии" вы приезжаете со своим кислородом. Кислородные кровати закончились". То есть, если у вас дома завалялся кислородный концентратор — у вас есть шанс попасть к врачам, а если нет — извините", - написала Ножевникова.
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Также Екатерина записала телефонный разговор с родственником, который ищет кислород для больной мамы.
Ранее мы сообщали, в в больницах Одесской области ощущается острая нехватка медицинского персонала. Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.
"Врач сделал обход и все, а целый день с больными работает именно средний персонал — медсестры. Именно их сейчас не хватает", - заявила чиновница и обратилась к интернам с просьбой помочь и взять на себя функции отсутствующих сотрудников.
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