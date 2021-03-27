В больницах Одесской области нехватка медицинского персонала

Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, передает «Таймер».

«Врач сделал обход и всё, а целый день с больными работает именно средний персонал — медсёстры. Именно их сейчас не хватает», — заявила чиновница и обратилась к интернам с просьбой помочь и взять на себя функции недостающих сотрудников.

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О критической ситуации рассказала глава облзрава Наталья Одарий-Захарьева в ходе брифинга.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью в Одесской области продолжает ухудшаться. Только за эти сутки в регионе заболел 41 медик.

«На сегодняшний день это катастрофическая цифра! Если все медработники заболеют, то кто же тогда будет лечить заболевших? Коллеги, прошу обратить внимание на средства защиты», — призвала чиновница.

Также глава облздрава сообщила, что детская заболеваемость выросла на 43%, взрослая — в 1,7 раза. К примеру, сейчас зарегистрирована вспышка заболеваемости в детском доме «Перлинка».

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