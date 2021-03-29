В Одессе произошло пьяное ДТП с участием машины «скорой помощи»

О происшествии стало известно, благодаря сообщениям патрульной полиции, передает Politeka.net

Поздно вечером 28 марта на Люстдорфской дороге водитель автомобиля «Москвич» вылетел на перекресток на красный свет и протаранил машину скорой помощи, которая двигалась с включенными спецсигналами.

Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что 37-летний водитель «Москвича» находился за рулем в нетрезвом виде.

Отмечается, что драгер показал наличие у него в крови 2,2 промилле спиртного при норме 0,2.



К счастью, в аварии никто не пострадал.

На пьяного водителя легковушки составлены административные протоколы.

Отметим, что в Одессе аварии с участием машин скорой помощи не редкость.

Так, на перекрестке улиц Польской и Бунина джип БМВ не пропустил карету скорой помощи, которая ехала со включенной сиреной. В результате произошло столкновение на большой скорости.

Во время аварии в салоне медицинской машины находилась женщина с маленьким ребенком. Для того чтобы доставить их в больницу, на место вызвали еще одну карету медиков.

Еще одно ДТП случилось на Николаевской дороге. Водитель скорой повернул на право и не заметил трамвай №7, который двигался в сторону Пересыпи. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших, однако автомобиль и трамвай получили механические повреждения.

Напомним, что иномарка влетала в грузовик на Одесчине, две девочки не выжили: кадры трагического ДТП

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