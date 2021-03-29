В центре Одессы под лавочкой прохожие обнаружили тело человека, не подающее признаков жизни
Об этом сообщили очевидцы в телеграм канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
Труп нашли утром 29 марта в Старобазарном сквере. Он лежал под скамейкой. Погибшему на вид около 50 лет. На теле визуально следов насильственно смерти не обнаружено.
По словам одесситов, на место они вызвали медиков скорой помощи и полицейских, которые не особо спешат ехать.
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Не накрытое тело лежит под лавкой уже несколько часов.
"Скорая и полиция не особо спешат на вызов. Рядом школа и садик, а всем пофиг", - говорится в сообщении телеграм-канала.
Причины смерти предстоит установить правоохранителям.
Ранее мы сообщали, на выходных четыерхлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома.
Трагедия произошла 27 марта по адресу: улица Зоопарковая, 18, что в Приморском районе.
4-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа и от полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.
В полиции отметили, что для установления причин и обстоятельств несчастья на место прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - говорится в сообщении.
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