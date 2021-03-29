Мэр Одессы Геннадий Труханов эмоционально раскритиковал местные кафе и рестораны, которые проигнорировали запрет и работали на выходных

Свое негодование он высказал во время заседания оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По словам городского головы, работали те, которых прикрывают «какие-то органы». Поэтому он призвал «их иметь совесть» и соблюдать элементарные меры безопасности.

«Если вы уже работаете, пожалуйста, посадите людей на дистанции. Я не хочу перечислять те кафе и рестораны, которые работают, а мы в это время размещали людей в больницах, 20 коек у нас осталось свободных. И мы с ужасом думаем, куда размещать людей после таких выходных, – высказался Труханов.

Ранее мы писали, что несмотря на карантин и высокий подъем заболеваемости коронавирусом на побережье Одессы в субботу и воскресенье наблюдался настоящий аншлаг. Тысячи одесситов вышли на пляжи, чтобы подышать свежим воздухом, а прибрежные столики кафешек были забиты отдыхающими.

Наибольшее скопление людей замечено на пляже "Ланжерон". Там были заняты все лавочки, а пирсы заполнены толпами отдыхающих. Около точек по продаже кофе собирались толпы людей, желающих отведать горячий напиток или перекусить.

Знаменитая одесская Аркадия также решила не отставать.

Пандемия, дистанция, маски – эти слова теряли всякое значение, когда ясная и солнечная мартовская погода только поспособствовала тому, чтобы люди напрочь забыли про карантин и выходили к морю прогуляться.

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