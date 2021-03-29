В одном из райнов Одессы собака бойцовской породы загрызла пуделя
Инцидент случился вечером 28 марта на Таирова, сообщили в местном телеграм-канале “Инфо-Одесса”, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По словам очевидцев, во дворе дома на улице Академика Глушко 17/2 двое неизвестных мужчин выгуливали бойцовских псов, которые были на поводке, но без намордников.
К одному из них подбежал поиграть местный пудель, которого также выгуливали, но без намордника и поводка.
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В результате бойцовская собака сцепилась в горло пуделя и в одно мгновение загрызла его.
Хозяин собаки не успел ничего сделать и только бил ее поводком и кричал “Рядом!”. Когда начали выходить возмущенные жители дома, то мужчины с бойцовскими собаками спешно покинули чужой двор.
Ранее мы писали, что центре Одессы под лавочкой прохожие обнаружили тело человека, не подающее признаков жизни.
Труп нашли утром 29 марта в Старобазарном сквере. Он лежал под скамейкой. Погибшему на вид около 50 лет. На теле визуально следов насильственно смерти не обнаружено.
По словам одесситов, на место они вызвали медиков скорой помощи и полицейских, которые не особо спешат ехать.
Не накрытое тело лежит под лавкой уже несколько часов.
"Скорая и полиция не особо спешат на вызов. Рядом школа и садик, а всем пофиг", - говорится в сообщении телеграм-канала.
Причины смерти предстоит установить правоохранителям.
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