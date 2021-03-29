Подъем заболеваемости COVID-19 стал причиной того, что многие родители младшеклассников переводят своих детей на дистанционку после каникул

Как передает Politeka.net, об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.



По ее сведениям, 5 555 учеников 1-4 классов, а это 179 классов в Одессе ушли на домашнее обучение, а одна школа полностью перешла на режим онлайн.

Кроме того, согласно постановлению Кабмина, ученики 5-11 классов продолжили обучаться в дистанционном формате, а школа № 100 полностью закрыта для посещения.

«Остальные ученики младших классов продолжают ходить в школу»,- утверждает чиновница.

Что касается детских садов, то на данный момент, по словам Буйневич, закрыты 35 групп и 2 детских садика полностью ( № 154 и 75 детский сад).

Глава департамента образования подчеркнула, что все внешкольные образовательные учреждения, такие как кружки и детские студии, сейчас не принимают детей.

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