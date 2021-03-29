Новую вспышку заболевания COVID-19 среди детей зафиксировали в Одессе
Речь идет о детском доме "Жемчужинка", где на сегодняшний день лабораторно подтверждено 9 случаев заражения коронавирусом среди воспитанников. Об этом сообщила директор горздрава Елена Якименко.
«Всех детей протестировали и зараженных изолировали от здоровых», - рассказала она и добавила, все больные чувствуют себя удовлетворительно.
За ними наблюдают врачи из детской поликлиники № 6.
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Всего, по словам чиновницы, в детском доме пребывает 26 воспитанников.
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