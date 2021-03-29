Новую вспышку заболевания COVID-19 среди детей зафиксировали в Одессе

Речь идет о детском доме "Жемчужинка", где на сегодняшний день лабораторно подтверждено 9 случаев заражения коронавирусом среди воспитанников. Об этом сообщила директор горздрава Елена Якименко.

«Всех детей протестировали и зараженных изолировали от здоровых», - рассказала она и добавила, все больные чувствуют себя удовлетворительно.

За ними наблюдают врачи из детской поликлиники № 6.

Всего, по словам чиновницы, в детском доме пребывает 26 воспитанников.

Ранее мы писали, в ковидных больницах Одессы закончились кислородные места и больных принимают только со своими аппаратами.

По словам волонтера Екаетрины Ножевниковой, на данный момент уже 460 одесситов дышат кислородом по домам.

Также мы писали, что подъем заболеваемости COVID-19 стал причиной того, что многие родители младшеклассников переводят своих детей на дистанционку после каникул.

Как сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, 5 555 учеников 1-4 классов, а это 179 классов в Одессе ушли на домашнее обучение, а одна школа полностью перешла на режим онлайн.

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