Новую вспышку заболевания COVID-19 среди детей зафиксировали в Одессе

Речь идет о детском доме "Жемчужинка", где на сегодняшний день лабораторно подтверждено 9 случаев заражения коронавирусом среди воспитанников. Об этом сообщила директор горздрава Елена Якименко.

«Всех детей протестировали и зараженных изолировали от здоровых», - рассказала она и добавила, все больные чувствуют себя удовлетворительно.

коронавирус, больница, врачи

За ними наблюдают врачи из детской поликлиники № 6.

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Всего, по словам чиновницы, в детском доме пребывает 26 воспитанников.

Ранее мы писали, в ковидных больницах Одессы закончились кислородные места и больных принимают только со своими аппаратами.

По словам волонтера Екаетрины Ножевниковой, на данный момент уже 460 одесситов дышат кислородом по домам.

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дистанционное обучение

Как сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, 5 555 учеников 1-4 классов, а это 179 классов в Одессе ушли на домашнее обучение, а одна школа полностью перешла на режим онлайн.

Напомним, что на пляжах "красной" Одессы наблюдался аншлаг, видео: "Зато магазины закрыты, трусов не купишь"

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