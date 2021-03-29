На границе в Одесской области были задержаны люди с фейковыми ПЦР-тестами

Так, на паромном пропускном пункте пропуска "Орловка" в автобусе Volkswagen пограничники обнаружили восемь поддельных результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Измаильском погранотрядя на странице в Фейсбук, передает Politeka.net

Пограничники установили, что печати и подписи на бланках тестов изготовлены с помощью струйного принтера.

Также информацию о тестировании проверили по базам данных, в которых не нашли совпадений.

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