В Одессе мужчина скончался, возвращаясь с работы
Его бездыханное тело обнаружили прохожие под пешеходным мостом.
Трагический инцидент зафиксировали в понедельник, 29 марта в районе гипермаркета «Новая линия» на Киевском шоссе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
По предварительной информации, 63-летний мужчина возвращался домой с ночной смены, ему стало плохо, и он умер. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.
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На месте работала следственно-оперативная группа. Точные причины смерти должны установить правоохранители.
Ранее мы писали, что центре Одессы под лавочкой прохожие обнаружили тело человека, не подающее признаков жизни.
Труп нашли утром 29 марта в Старобазарном сквере. Он лежал под скамейкой. Погибшему на вид около 50 лет. На теле визуально следов насильственно смерти не обнаружено.
По словам одесситов, на место они вызвали медиков скорой помощи и полицейских, которые не особо спешат ехать.
Не накрытое тело лежит под лавкой уже несколько часов.
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