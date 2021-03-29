Так и не дошел домой

В Одессе мужчина скончался, возвращаясь с работы

Его бездыханное тело обнаружили прохожие под пешеходным мостом.

Трагический инцидент зафиксировали в понедельник, 29 марта в районе гипермаркета «Новая линия» на Киевском шоссе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

По предварительной информации, 63-летний мужчина возвращался домой с ночной смены, ему стало плохо, и он умер. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.

На месте работала следственно-оперативная группа. Точные причины смерти должны установить правоохранители.

Ранее мы писали, что центре Одессы под лавочкой прохожие обнаружили тело человека, не подающее признаков жизни.

Труп нашли утром 29 марта в Старобазарном сквере. Он лежал под скамейкой. Погибшему на вид около 50 лет. На теле визуально следов насильственно смерти не обнаружено.

По словам одесситов, на место они вызвали медиков скорой помощи и полицейских, которые не особо спешат ехать.

Не накрытое тело лежит под лавкой уже несколько часов.

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