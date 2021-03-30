Рост заболеваемости коронавирусом в Одесской области пока не снижается, а число летальных случаев только увеличивается

Так, за минувшие сутки вирус COVID-19 и последствия болезни забрали жизни 23 пациентов. Общее число погибших за время пандемии на Одесчине составляет 1758 человек. Об этом сообщает на сайте системы мониторинга СНБО, во вторник 30 марта, передает Politeka.net

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 721 новых случая заболевания коронавирусом. Одесская область входит в пятерку по этому показателю.

В общей сложности на Одесчине уже заболели 106 тысяч 554 человека.

За сутки 15 пациентов выздоровели, вакцинировали 310 человек.

Всего в Одесской области на данный момент коронавирусом болеют 21 792 человека.

Ранее мы сообщали о новой вспышке заболевания COVID-19 среди детей в Одессе.

Так, в детском доме "Жемчужинка" коронавирусом заразились воспитанников. Об этом сообщила директор горздрава Елена Якименко.

«Всех детей протестировали и зараженных изолировали от здоровых», - рассказала она и добавила, все больные чувствуют себя удовлетворительно.

За ними наблюдают врачи из детской поликлиники № 6.

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