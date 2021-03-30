В Одессе многодетная мать усыпляла «любовников», а потом выносила из квартиры деньги и ценные вещи
Действовала женщина ромской внешности не одна, а со своей несовершеннолетней сообщницей. Об этом стало известно из
Мать пятерых детей с поддельницей выбирали своих жертв в ночных клубах.
С первым мужчиной они познакомились в клубе «Лайла» на Екатерининской.
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Мошенницы выбрали уже нетрезвого одессита и пообещав ему любовные утехи отправились к нему домой. Уже в квартире жертвы злоумышленницы подсыпали медицинский препарат в напиток мужчине в надежде усыпать его бдительность и после отключки обчистили квартиру.
Они вынесли телевизор, кофеварку, ноутбук, рюкзак для ноутбука, 2 мобильных телефона, 2 мужских браслета, 3 флакона дорогих, мужских парфюмов, 2 пары мужских часов, кошелек, где была кредитка, на которой находилось более 7 тысяч гривен, также они оформили кредит и потратили более 13 тысяч гривен. Общая сумма урона превысила 100 тысяч гривен.
На этом ромки не остановились и провернулись похожую аферу. Со вторым мужчиной они познакомились в караоке-клубе «Марракеш» на площади Деревянко.
У второй жертвы они украли две дорогие цепочки, крестик, айфон, куртку, деньги и кредитку, чем нанесли жертве ущерб на сумму более чем 80 тысяч гривен.
Суд осудил мать пятерых детей сразу по нескольких статьям, в том числе и за то, что втянула в преступную деятельность несовершеннолетнюю.
Грабительницу отправили за решетку на срок 2 с половиной года.
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