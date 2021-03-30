В Одессе посреди белого дня произошло вооруженное ограбление

Разбойники выстрелили в голову из пистолета инженеру одной из строительных фирм, а после этого похитили 900 тысяч гривен. Подробнее об этом сообщается на сайте Нацполиции, также обнародовано видео момента ограбления, передает Politeka.net(чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По версии правоохранителе, преступление было спланировано заранее.

Трое мужчин дождались свою жертву в машине возле офиса строительной фирмы, когда тот должен был завести заработную плату сотрудников, а затем совершили разбойное нападение. Один из преступников выстрелил жертве в голову из травматического пистолета, после чего избил его с подельником и отобрал 900 тысяч гривен. С места преступления бандиты скрылись на авто.

Пострадавшего 47-летнего одессита с травмой головы доставили в больницу, где его прооперировали.

На месте происшествия полицейские нашли пять стреляных гильз от оружия вероятно травматического действия и другие вещественные доказательства преступления. А в гаражах на Фонтанской дороге нашли брошенный Ford Scorpio, на котором передвигались злоумышленники. Причем авто пытались сжечь, но огонь быстро погас.

Сейчас задержанные находятся в СИЗО в ожидании меры пресечения. Полиция разыскивает еще одного соучастника преступления.

За разбой фигурантам дела грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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