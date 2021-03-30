В центре Одессы иномарка неожиданно выехала на тротуар, пострадавшего забрали в больницу
Как передает Politeka.net, об аварии сообщается в патрульной полиции.
Так, поздно вечером на улице Пушкинской водитель автомобиля Mitsubishi, превысив скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованный Volkswagen.
В ДТП есть пострадавший – это 29-летнего водитель Mitsubishi. Его забрали в больницу.
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Подробности происшествия придется выяснить следствию.
Ранее мы сообщали, что в Одессе произошло пьяное ДТП с участием машины «скорой помощи».
Поздно вечером 28 марта на Люстдорфской дороге водитель автомобиля «Москвич» вылетел на перекресток на красный свет и протаранил машину скорой помощи, которая двигалась с включенными спецсигналами.
Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что 37-летний водитель «Москвича» находился за рулем в нетрезвом виде.
Драгер показал наличие у него в крови 2,2 промилле спиртного при норме 0,2.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Также мы писали, в одном из районов Одессы трамвай сошел с рельсов и снес электроопору.
Происшествие случилось днем прямо на остановке общественно Транспорта на площади Толбухина возде кафе «Макдональдс».
Напомним, что иномарка влетала в грузовик на Одесчине, две девочки не выжили: кадры трагического ДТП
Также Politeka сообщала, автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе