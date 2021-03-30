Не только коронавирус укладывает больных на койки

В Одесской области стали чаще болеть не только коронавирусом, но и гриппом и другими ОРВИ

Так, по данным мониторинга, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость незначительно выросла на 1,3% за счет взрослого населения, где рост на 17,6%. В то же время среди детей заболеваемость снизилась на 18,3%. В структуре заболеваемости основной удельный вес приходился на взрослых — 63,3%. Такую информацию предоставили в пресс-службае ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины», передает Politeka.net

Сообщается, что в больницы госпитализированы 594 заболевших, среди которых взрослых - 77%, остальные дети.

В тоже время на 9-ти административных территориях уровень заболеваемости превысил эпидемический порог, из них на пяти эпидемический процесс был на высоком уровне (г. Измаил, г. Черноморск, районы Беляевский, Ивановский, Овидиопольский), где эпидемический порог превышен более чем на 25%. На других 3-х территориях эпидемический процесс соответствовал среднему уровню интенсивности.

Согласно мониторингу вирусологических исследований на прошлой неделе отмечалась циркуляция вирусов гриппозной этиологии (рино-, бока-, адено-, РС-вирусы, парагрипп, сезонный коронавирус).

Отмечается, что с начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 7074 человек, в том числе 5648 медиков.

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По сведениям директора департамента образования и науки Елены Буйневич, 5 555 учеников 1-4 классов, а это 179 классов в Одессе ушли на домашнее обучение, а одна школа полностью перешла на режим онлайн.

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