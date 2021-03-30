В скором времени жителям Одесской области будет запрещено шуметь и вести активную деятельность в лесах

Так, с 1 апреля в Украине стартует сезон тишины, который продлиться до 15 июня, передает Politeka.net, со ссылкой на сайт Министерства энергетики и охраны окружающей среды.

В апреле-мае у птиц и зверей появляется потомство и шум может их напугать и даже заставить убежать из гнезда или норы. Оставшись без родительского присмотра, лесная детвора может погибнуть.

Кроме того, некоторые жители разводят костры и оставляют их не погашенными, засоряют территорию, что также неблагоприятно может отразиться на потомстве.

«Запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах), — отмечается в публикации.

Тем, кто будет нарушать закон, ждет штраф от 510 до 850 грн на граждан, а на должностных лиц — от 850 до 1190 грн.

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