Грандиозную схему мошенничества с квартирами в новостроях разоблачили в Одессе
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.
Квартирным аферистам удалось незаконно присвоить и продать 19 квартир и нажиться при этом на 27 миллионов гривен.
Преступную группировку создал бывший следователь полиции Одесской области. В нее входили также адвокат и регистратор.
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Схема заключалась в том, мошенники по электронным реестрам находили потенциальных жертв, выбирали тех, кто покупал квартиры в так называемых долгостроях и не успели зарегистрировать право собственности. Находя подходящую недвижимость, они подделали документы и продавали.
Во время обысков у них нашли печатки, в том числе нотариальные печатки Российской федерации.
Отмечается, что прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 3 членов ОПГ, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью.
Ранее мы сообщали, что в Одессе посреди белого дня произошло вооруженное ограбление.
Разбойники выстрелили в голову из пистолета инженеру одной из строительных фирм, а после этого похитили 900 тысяч гривен.
Мужчина госпитализировали с травмой головы в больницу, ему провели операцию.
Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"
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