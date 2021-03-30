Грандиозную схему мошенничества с квартирами в новостроях разоблачили в Одессе

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

Квартирным аферистам удалось незаконно присвоить и продать 19 квартир и нажиться при этом на 27 миллионов гривен.

Преступную группировку создал бывший следователь полиции Одесской области. В нее входили также адвокат и регистратор.

Схема заключалась в том, мошенники по электронным реестрам находили потенциальных жертв, выбирали тех, кто покупал квартиры в так называемых долгостроях и не успели зарегистрировать право собственности. Находя подходящую недвижимость, они подделали документы и продавали.

Во время обысков у них нашли печатки, в том числе нотариальные печатки Российской федерации.

Отмечается, что прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 3 членов ОПГ, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью.

Ранее мы сообщали, что в Одессе посреди белого дня произошло вооруженное ограбление.

Разбойники выстрелили в голову из пистолета инженеру одной из строительных фирм, а после этого похитили 900 тысяч гривен.

Мужчина госпитализировали с травмой головы в больницу, ему провели операцию.

Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"

А еще Politeka писала, что одесситам грозят новые штрафы, введен запрет до 15 июня: за что придется отдать до 1190 гривен

Также Politeka сообщала, что на пляжах "красной" Одессы наблюдался аншлаг, видео: "Зато магазины закрыты, трусов не купишь"