В полиции рассказали, как подростки ромской внешности убивали бездомного в Измаиле

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В Измаиле задержали двоих парней 12 и 13 лет. Детей подозревают в жестоком избиении бездомного, в результате которого тот умер. Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Беспощадное избиение 58-летнего мужчины, тело которого нашли с множественными переломами и ранами возле памятника морякам 28 марта, устроили малолетние ребята 12 и 13 лет.

Полицейским подростки рассказали, что с мужчиной они поссорились из-за булочки, которые тот не захотел для них попросить у людей. Уговорами они заманили бездомного к озеру, где и избили так, что тот скончался.

Правоохранители говорят, что семьи малолетних садистов находятся на учете в службе по делам детей как те, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сами подростки неоднократно попадали в поле зрения полиции из-за краж. Также они промышляли попрошайничеством.

Поскольку преступники не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера.

Сейчас решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщил блогер Владислав Далаков, убитый — бездомный по кличке Петя «Карбюратор». Ранее он неоднократно жаловался на выходки этих малолеток, так как они били и воровали у него, но прощал их.

Петю знали почти все горожане и всегда положительно о нем отзывались.

Он очень отличался от остальных бездомных: любил жизнь и людей, очень обходительно и дружелюбно общался с каждым, подкармливал собак, которые часто сопровождали его дружной вереницей, словно благодаря за внимание и поддержку.

Сейчас измаильцы собирают деньги ему на похороны.



Стоит сказать, что после убийства на том месте, где нашли тело, произошел серьезный пожар, загорелись камыши.

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