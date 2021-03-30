В поезде направлением Одесса-Киев, которые называется «Черноморец» всё чаще грабят пассажиров
Об очередном случае рассказала дочь пострадавшей одесситки в местном паблике «Подслушано Одесса», передает Politeka.net
По словам девушки, во время поездки в закрытое купе пробрались неизвестные люди и украли у ее мамы деньги, которые были спрятаны.
«Забыли, смерились. Вчера маме позвонила близкая подруга (она часто ездит этим же поездом и вагоном СВ) и рассказала, что к ней подошла проводница и так как она их знает, предупредила о воришках», - написала она.
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Проводница успела сказать, что некая преступная группа орудует в поездах и даже в СВ-вагонах. Якобы каждый раз разные люди покупают билеты, чтобы их не смогли установить.
«Открывают купе. Людей не трогают, а только крадут ценные вещи, но тут у человека может приступ случиться от такого обнаружения ночью. Поэтому нужно дополнительно открывать защелки сбоку. Раньше полиция ходила, проверяла, а сейчас оказывается уже какая-то охрана. Самое печальное, что проводники об этом знают», - рассказала девушка.
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