К сожалению, это ее не спасло

Под Одессой женщина, спасаясь от пожара в квартире на 9 этаже вылезла на навес, но сорвалась с него и разбилась насмерть

Видео с места трагического инцидента разместили очевидцы в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, во вторник, 30 марта, к ним поступило сообщение, что на навесе на 8 этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Мира, находится женщина.

В тот момент в квартире на 9-м этаже разгорелся пожар, который спасатели потушили, но женщина упала с навеса.

В телеграм-канале сообщается, что перед смертельным падением жительница Южного стояла на карнизе балкона и дожидалась приезда пожарников.

Но из-за припаркованных во дворе автомобилей, пожарная лестница долго не могла заехать во двор.

"Простояв долгое время на карнизе из-за того, что пожарники не могли заехать во двор, у женщины затекли ноги, она оступилась и упала", - говорится в публикации.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

В ГСЧС отметили, что на месте работали семь спасателей и две пожарные машины.

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