Под Одессой женщина, спасаясь от пожара в квартире на 9 этаже вылезла на навес, но сорвалась с него и разбилась насмерть
Видео с места трагического инцидента разместили очевидцы в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, во вторник, 30 марта, к ним поступило сообщение, что на навесе на 8 этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Мира, находится женщина.
В тот момент в квартире на 9-м этаже разгорелся пожар, который спасатели потушили, но женщина упала с навеса.
С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."
Мейхер после испытаний в "Маске" призналась, почему Данилко ее раскусил: "Кислород почти не поступал..."
Пугачева со сцены сообщила , что случилось с ее подругой Лаймой Вайкуле: "Алла, у меня горе"
Оборвалась жизнь известного олигарха: первые подробности трагедии
Синоптик дал прогноз погоды на Пасху 2021, украинцев ждет неприятный сюрприз: "май будет..."
В телеграм-канале сообщается, что перед смертельным падением жительница Южного стояла на карнизе балкона и дожидалась приезда пожарников.
Но из-за припаркованных во дворе автомобилей, пожарная лестница долго не могла заехать во двор.
"Простояв долгое время на карнизе из-за того, что пожарники не могли заехать во двор, у женщины затекли ноги, она оступилась и упала", - говорится в публикации.
Сейчас обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
В ГСЧС отметили, что на месте работали семь спасателей и две пожарные машины.
Напомним, что на пляжах "красной" Одессы наблюдался аншлаг, видео: "Зато магазины закрыты, трусов не купишь"
А еще Politeka писала, что северный шторм ударит по Одессе, когда ждать непогоды: точный прогноз от синоптиков
Также Politeka сообщала, что магнитные бури ударят с новой силой по Одессе: в какие дни быть готовым и чего опасаться