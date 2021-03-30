В Одессе в последний день марта погода порадует одесситов долгожданным теплом и ясным днем

Как передает Politeka.net, с новым прогнозом погоды жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

По информации синоптиков, погода в Одессе будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Также в этот день не прогнозируется никаких осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью 0-2 °C тепла, днем ​​11-13 °C тепла.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью от 3 °C мороза до 2 °C тепла, днем ​​10-15 °C тепла.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

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