В Одессе в последний день марта погода порадует одесситов долгожданным теплом и ясным днем
Как передает Politeka.net, с новым прогнозом погоды жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, погода в Одессе будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Также в этот день не прогнозируется никаких осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура ночью 0-2 °C тепла, днем 11-13 °C тепла.
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По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура ночью от 3 °C мороза до 2 °C тепла, днем 10-15 °C тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
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