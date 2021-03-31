Жители Одессы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными и пластиковыми
Так, 30 марта Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа.
За законопроект отдали голоса 302 нардепа и теперь Украина стала первой страной в мире, которая официально приравняла цифровой паспорт к бумажному.
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Как сообщили на сайте Верховной Рады, законопроект предполагает введение электронных паспортов гражданина Украины и загранпаспортов, которые будут оформлены в виде карты.
Отмечается, что документы снабдят уникальным идентификатором: QR-код, штрих-код, цифровой код. Паспорта будут действовать на территории страны для удостоверения личность и подтверждения гражданства.
Теперь возможно будет открыть банковский счет онлайн, проводить кассовые операции в банке, путешествовать поездом или самолетом внутри страны, заселяться в гостиницыь, получать посылки на почте, подтверждать возраст в супермаркете.
Однако проект не предполагает использование электронных паспортов для пересечения границы страны и выезда на территорию временно оккупированных территорий Украины.
Закон вступит в силу после подписи президента и будет действовать с 23 августа.
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