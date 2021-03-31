В Одессе молодой парень погиб под колесами поезда
Трагический инцидент случился вечером 30 марта на станции Одесса-Слободская.
Об этом сообщает Telegram-канал «ХУDЕSSА», показав страшные кадры с места, передает Politeka.net
Парень решил свести счеты с жизнью бросился под движущийся поезд. Он получил травмы не совместимые с жизнью и погиб на месте.
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В чем причина такого поступка молодого человека не сообщается.
Отметим, что в Одессе участились случаи суицидов среди молодежи.
Ранее мы сообщали, что 13-летняя девочка покончила с собой, кинувшись под поезд.
ЧП случилось в Суворовском районе в районе Зернового.
Родители погибшей Елены, которой было всего 13 лет, утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью. Но вот ее подруга говорит другое, мол, за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.
А совсем недавно 15-летняя девушка погибла в Одессе, выпав из окна жилой многоэтажки.
Трагедия разыгралась вечером 29 марта улице Маршала Говорова 11/1.
Бердникова София выбросилась из окна 7 этажа и разбилась насмерть. Девочки страдала страдала депрессией и находилась на учете у невропатолога.
Напомним, что под Одессой женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа, спасаясь от пожара в квартире: видео трагедии
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